2021/08/30 | 19:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن “الجمارك الفرنسية أوقفت في يوليو الفائت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مطار لوبورجيه، وبحوزته أكثر من 83 ألف يورو في “شنطة” لم يصرح عنها”.وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة:الكمارك الفرنسية ضبطت حاكم “مصرف لبنان” يهرّب أموالا بحقيبة المركز الخبري الوطني.

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