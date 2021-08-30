2021/08/30 | 19:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر عن بروتوكول جديد لعلاج مصابي كورونا، أصبح الخامس من نوعه.

وأضاف المصدر أن هناك عقارا آخر أضيف لعلاج ما بعد الشفاء من كورونا، حيث عانت كثير من الحالات من مشكلات ما بعد كورونا، أهمها النهجان وآلام في العضلات وتليف الرئة والعزلة الاجتماعية، فضلا عن “ضبابية العين”، متابعا أنّ اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ناقشت مقترحات بإضافة أدوية بعينها، كما ستطلق بروتوكولا جديدا لعلاج الأطفال الأسبوع المقبل.

وذكر المصدر، أن عقار “مونوكرونال أنتي باديز” استخدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد إصابته بكورونا، وساعده على التعافي سريعا من الفيروس، مشيرا إلى أن العقار باهظ الثمن، لكنه يقلل فترة وجود المصاب في المستشفيات.

وطالب المصدر، بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، أي مواطن تصل درجة حرارته لـ38، بالذهاب لمستشفيات الحميات فورا، وطلب الرعاية الصحية في وقت مبكر.

وأكد المصدر، أنّه لا داعي للخوف من متحور “دلتا بلس”، فهو ليس الأخطر بين سلالات كورونا، لكنه الأسرع، متوقعا ارتفاع أعداد إصابات كورونا في الموجة الرابعة، عن الموجات السابقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة عربية تضيف عقارا استخدمه ترامب في علاج مصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة عربية تضيف عقارا استخدمه ترامب في علاج مصابي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).