البرلمان العراقي يقترح إنشاء مراكز تجارية وتحل بديلاً عن التجاوزات

2021/08/30 | 19:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معن يدعو المواطنين للإلتزام بالقانون حفاظاً على جمالية بغداد البرلمان يقترح إنشاء مراكز تجاريةوتحل بديلاً عن التجاوزات بغداد – الزمان طالبت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الحكومة برفع التجاوزات وانشاء مراكز تجارية تعين اصحاب الدخل المحدود والفقراء.وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح امس ان (حملة ازالة التجاوزات جاءت بعد وفاة مدير بلدية كربلاء عبير […]

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