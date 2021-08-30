هجوم صاروخي لتنظيم داعش على مطار كابول مع المرحلة الأخيرة للانسحاب الأمريكي

2021/08/30 | 19:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاتلون من حركة طالبان يحرسون سيارة متضررة في كابول بعد إطلاق صواريخ عدة باتجاه مطار كابول في 30 آب/اغسطس 2021 © ا ف ب وكيلك وثر كابول (أ ف ب) – تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان الإثنين الهجوم الصاروخي على مطار كابول، حيث تسابق القوات الأميركية الزمن لانجاز انسحابها من أفغانستان وإجلاء […]

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