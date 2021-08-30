2021/08/30 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..الصحة تحدد الفترة الزمنية الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الصحة تحدد الفترة الزمنية الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الصحة تحدد الفترة الزمنية الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).