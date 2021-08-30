سهم جوجل ارتفع 74.84% خلال عام.. دليل الاستثمار بالبورصات الأمريكية

2021/08/30 | 19:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البداية واتخاذ القرار دائمًا ما تكون صعبة والتردد في الاستثمار خاصة عندما يكون في البورصة الأمريكية، فهي تبعد ملايين الكيلومترات، على الرغم من أن التطور تجاوز بنا عقبات التحويل المالي والمتابعة اللحظية والاستثمار عن بعد وغيرها.ويأتي القرار …

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