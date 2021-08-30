درعا.. النظام يفاوض بالنار و3 شروط

2021/08/30 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد أحياء درعا البلد في الجنوب السوري أعنف حملة عسكرية منذ بدء التصعيد، قبل أكثر من شهرين، إذ تتعرض حاليا لحملة قصف غير مسبوقة من جانب قوات النظام السوري أسفرت عن ضحايا مدنيين

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