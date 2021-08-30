2021/08/30 | 19:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهَ مدرب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، ميروسلاف سوكوب، الاثنين، الدعوة لسبعة لاعبين محترفين للتواجد مع المنتخب لخوض وديتي منتخب الامارات الأولمبي بالرابع والسادس من الشهر المقبل، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالَ المدير الإداري لمنتخب العراق الأولمبي، جليل صالح في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2021)، إن "سبعة لاعبين محترفين سيتواجدون في مباراتي منتخب الامارات الوديتين"، مؤكداً أن "المدرب كان لديه 15 لاعباً محترفاً في حساباته للتواجد مع المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة".

وأضاف المدير الاداري أن "اللاعبين السبعة هم كل من: نديم عمر حارس مرمى (فالكينبيري السويدي)، ومتين صالح (بروندبي الدنماركي) تحت 21 عاما، ويوهان زيتونة (اتلانتي المكسيكي)، وحسن صادق موسى (الخريطيات القطري) وزيدان اقبال (مانشستر يونايتد) تحت 23 عاما، وهيران احمد ( ثون السويسري)،ويوسف زيتونه (ابولنيا الالباني)".

وأوضح أن "هناك أسباب قادت إلى عدم التحاق جميع اللاعبين بمعسكر الامارات، منها اسباب إدارية وأخرى لعدم موافقة أنديتهم، فضلاً على اعتذار أحد اللاعبين بالتواجد مع المنتخب"، مشيراً إلى أن "اللاعبين المدعوين لديهم جواز سفر عراقي، باستثناء اللاعب هيران أحمد محترف ثون السويسري، والذي سيتم استحصال جواز سفر عراقي له عبر السفارة العراقية في الإمارات، كون اللاعب لديه وثائق اصولية بالنسبة لوالديه اللذين يمتلكان جواز سفر عراقي".

ولفت إلى أن "المنتخب سيسافر مساء الاربعاء المقبل إلى الامارات، لخوض المباراتين الوديتين بالرابع والسادس من الشهر المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الأولمبي العراقي يستدعي 7 لاعبين استعداداً للاستحقاقات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الأولمبي العراقي يستدعي 7 لاعبين استعداداً للاستحقاقات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).