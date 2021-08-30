الاتحاد الأوروبي يهنئ بنجاح

2021/08/30 | 19:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الاثنين، إيلاء العراق أهمية

لعلاقات التعاون والشراكة مع جميع دول

الاتحاد الأوروبي.



فيما هنّأ الاتحاد

الأوروبي بنجاح "قمة بغداد".

وقال المكتب الإعلامي لرئاس

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