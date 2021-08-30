الزراعة تعتبر الدجاج البياض خطرا على الدجاج المحلي

2021/08/30 | 19:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هلاكات في الحقول وانتاج البيض في الاشهر الماضية.

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