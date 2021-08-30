التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا بالكرخ

2021/08/30 | 19:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الاثنين، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة.وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان، إن “التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في جانب الكرخ كان كالأتي:

أبو دشير ————–27أبو غريب ————-59الإسكان —————3الاعلام —————24البياع —————–2التاجي —————34الحارثية —————3الحرية —————23الدورة —————62الرحمانية————- 1السيدية————– 30الشالجية ————-14الشرطة الخامسة ——-8الشرطة الرابعة ——–8الشعلة ————–35الصالحية————- 5الطارمية————-6العامرية————- 20العطيفية———— 10العلاوي ————-12الغزالية ————-40القادسية———— 20الكاظمية ————52المحمودية ———-62المنصور ————22المواصلات ———–1الوشاش ————-8اليرموك ————17اليوسفية ————9حي الجامعة ———20حي الجهاد ———-21حي الخضراء——— 16حي العامل ———-32حي العدل ———–17حي الفرات ———–7شارع حيفا ————6كرادة مريم————1محافظة البصرة ——–2محافظة كربلاء——— 1محافظة واسط ———1ناحية الرشيد———- 12

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