شاهد لحظة اقتلاع رياح الإعصار أيدا سقف عيادة طبية في لويزيانا الأمريكية

2021/08/30 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبت رياح قوية من إعصار أيدا على سطح عيادة في لويزيانا مما أدى إلى اقتلاعها.وقد تباطأت السرعة الأمامية لإعصار أيدا، مما سيزيد من احتمالية حدوث الفيضانات ومقدار الوقت الذي ستستمر فيه الرياح فوق المواقع الداخلية.

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