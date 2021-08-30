امراة تقوم ببيع الاطفال جنوب العراق.. تعرف عليها

2021/08/30 | 20:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية، الاثنين، من القاء القبض على امرأة تقوم بـبـيـع الاطفال في البصرة.

وذكرت مديرية الشرطة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (30 آب 2021)، ان "القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على امرأة تقوم بـبـيـع الاطفال فـي قـضاء الزبير، غرب البصرة، وبصحبتها ٤ اطفال، اعمارهم بينشهر الى شهرين، ووجود طفلين آخرين، الاول يبلغ من العمر ٤ سنوات، والاخر سنتين، ولا توجد مستمسكات

اصولية للاطفال".

واضاف البيان، انه "تم ضبط مواد مخدرة مع ادوات للتعاطي بحوزتها"، لافتا الى انه "تم تسليمها للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

N.A

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