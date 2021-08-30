2021/08/30 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير التخطيط خالد بتال نجم، اليوم الاثنين، نعمل لاخراج جولات التراخيص من الموازنة الاستثمارية، العراق سيصل قريباً الى اعلى زيادة سكانية”.وقال البتال خلال مشاركته بملتقى الرافدين للحوار، تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



العراق سيصل الى اعلى زيادة سكانية المركز الخبري الوطني.

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