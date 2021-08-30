رئيس المنافذ الحدودية يكشف عن الايرادات المتحققة خلال العام الحالي

2021/08/30 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، اليوم الاثنين، عن الايرادات المتحققة خلال العام الحالي.وقال الوائلي خلال مشاركته بملتقي الرافدين للحوار، تابعه “المركز الخبري الوطني”: ان “عمل المنافذ الحدودية فيه […]

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