استضافة نيابية لوزير الموارد المائية

2021/08/30 | 20:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استضافت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، اليوم الاثنين، وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني.واستعرض الوزير / حسب بيان نيابي / المشاريع التي قامت الوزارة بأنجازها وما حققته خلال الحكومة الحالية من تطور في ملف المباحثات مع دول الجوار للحصول على حصة العراق المائية واجراءات الوزارة في أنجاح الخطط الزراعية وتحقيق […]

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