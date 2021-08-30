الكاظمي يتكفل بعلاج الطفلة ويوجه بفتح تحقيق في أسباب تأخر علاجها

2021/08/30 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي طفلة مصابة بالعمى الولادي موجها بعلاجها والتحقيق بأسباب تأخّره

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء, أن الكاظمي استقبل الطفلة نرجس ثائر كاظم، من سكنة مدينة الصدر ببغداد، والمصابة بالعمى الولادي

ووجّه الكاظمي بتحمل نفقات علاجها كونها تفتقد للمعيل, فضلاً عن توجيه الأجهزة المختصة بالتحقيق في أسباب تأخر علاج الطفلة، وفقاً لاحتياجها، وطبقاً لحقها في نيل الرعاية الصحية.

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