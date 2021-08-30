2021/08/30 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي دخلت حركة طالبان إلى العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس الحالي، وبعبارة أدق استولت طالبان على كابول معلنة سيطرتها على أفغانستان بالكامل بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية الجزئي المعلن.



وبذلك الصدد صرح الكاتب الأفغاني خالد حسيني بقوله :" لقد شهدت أفغانستان قدرا من التقدم خلال السنوات العشرين الماضية"، يقصد سنوات الاحتلال الأمريكي المباشر.



وبذلك يرى حسيني أن وجود الاستعمار كان أفضل لبلاده من حركة رجعية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الأمريكان لطالبان .. يا قلبي لا تحزن - أحمد الخميسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الأمريكان لطالبان .. يا قلبي لا تحزن - أحمد الخميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).