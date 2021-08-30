الحِلَاقَةُ بِالنَّار! - كمال الجزولي

2021/08/30 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي الاثنينما من شئ يضير الحلول التي قد يجترحها الشِّيوعيُّون في أيِّ بلد، فرديَّة كانت أم مؤسَّسيَّة، كالجَّهل بمنهج الاطروحات اللينينيَّة، أو تجاهلها، في مستوى التَّنظير أو العمل.



تجادلنا، قبل أيَّام، حيث اختلف معي، في هذا الأمر، صديق محام شيوعي، بحُجَّة أن فلاديمير إليتش لم يُحِط، مثلاً، بحقل «القانون»، رغم دراسته الأكاديميَّة له! لا قدسيَّة، بطبيعة الحال، لأيَّة أطروحة لينينيَّة.



لكن حُجَّ ......





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