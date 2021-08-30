وزير كويتي يستعرض ملابسات سقوط صاروخ

2021/08/30 | 20:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: شرح الشيخ حمد جابر العلي الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الكويتي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الاثنين، تفاصيل ملابسات سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا بالقرب من الحدود الدولية المشتركة مع جمهورية العراق.وأشار الشيخ …

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