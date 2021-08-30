الصين تخفض المدة المسموح للأطفال فيها باللعب عبر الإنترنت

2021/08/30 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعاكدت الهيئة المنظمة لألعاب الفيديو في الصين إنه لن يُسمح للاعبين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، باللعب عبر الإنترنت إلا لمدة ساعة واحدة في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والإجازات.وقالت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر لوكالة الأنباء الرسمية، شينخوا، إن اللعب عبر الإنترنت لن يُسمح به إلا بين الساعة الثامنة والتاسعة مساء.وأصدرت الهيئة تعليمات لشركات الألعاب بمنع الأطفال من اللعب في غير هذه التوقيتات.وفي وقت سابق من أغسطس / آب، وصفت إحدى وسائل الإعلام الحكومية ألعاب الإنترنت بـ"الأفيون الروحي".وقالت الهيئة المنظمة إنها ستكثف أيضا عمليات التفتيش على شركات الألعاب عبر الإنترنت للتأكد من الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للعب.

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