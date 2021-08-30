العراق يمدّد الفترة الزمنية بين جرعتي ’فايزر’ لتصبح 56 يوماً بدلاً من 3 أسابيع‎

2021/08/30 | 20:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت وزارة الصحة، الإثنين، قراراً حول المدة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر الأولى والثانية.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس"، (30 آب 2021)، فإن "الوزراة قررت أن تكون الفترة الزمنية بين جرعتي فايزر هي ثمانية أسابيع (56) يوماَ، بدلاً من ثلاثة أسابيع".

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