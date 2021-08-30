بالوثيقة :النفط توجه برقية عاجلة بشأن تثبيت اصحاب العقود

2021/08/30 | 20:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجهت وزارة النفط، اليوم الاثنين، برقية عاجلة لجميع الشركات النفطية بشأن تثبيت اصحاب العقود.وقالت الوزارة في برقية : تنسب تزويدنا باعداد العقود لديكم لاغراض تنظيم عملية التثبيت على الملاك الدائم./انتهى3

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