وزير العمل: تقسيط مبالغ استرداد الإعانة والقروض للمحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية

2021/08/30 | 20:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ضرورة تبسيط اجراءات الحصول على القروض ووضع الحلول الخاصة بتعهد الكفيل لضمان عدم تأخر ترويج معاملات المقترضين.وشدد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل اليوم الاثنين على معالجة مشكلة المقترضين الذين ظهرت اسماؤهم ضمن الوجبات الاخيرة وبيان اسباب عدم ترويج معاملات القروض مع تصنيف حالات التأخير وذلك لوضع المعالجات من قبل مجلس ادارة الصندوق.واكد : اهمية تبسيط الاجراءات والتواصل مع دائرة الكفيل للتعجيل في اكمال اجراءاتها المتعلقة بصحة الصدور، مقترحا ارسال صحة الصدور عبر الانترنت لكل مؤسسات الدولة في بغداد والمحافظات لمنع حالات التلاعب والتزوير.وبشأن المحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية شدد الركابي على تقسيط مبالغ استرداد الاعانة الاجتماعية بمقدار 25 ألف دينار شهريا وتقسيط مبالغ القروض بشكل ميسر على ان لا يتعدى الـ(24) شهرا حسب قرار مجلس ادارة الصندوق.ووجه الوزير بالغاء استقطاع مبلغ 3% من المقترض واعادة مبلغ الاستقطاع في القسط الاخير، مع تحديد ترويج معاملات القروض الى اربعة اشهر بدلا من ثلاثة اشهر ومعالجة الحالات الفردية الانسانية من خلال مجلس الادارة.وتم في الاجتماع الموافقة على تسديد مبلغ القرض كل ستة اشهر بدلا من سنة وذلك للسنة الاولى للقسط وكل ثلاثة اشهر للسنة الثانية وما بعدها للاقساط المتبقية، حيث اكد الوزير ضرورة تعديل التعليمات الخاصة بالقروض وعرضها على اجتماع هيئة الرأي المقبل لاصدار قرار بشأنها./انتهى3

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