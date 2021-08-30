وا حرَّ قلباه ..... - صادق إطيمش

2021/08/30 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش إذ ليس هناك من قادر على منع انطواء علم عراقي خفاق ظلل ارض وطننا ونشر عليها بشائر الحياة الحرة الكريمة بكل خفقة من خفقاته التي يشمخ بها الفكر العراقي التحرري وتفخر بها الأرقام التي عجزت عن احتواءها .ونحن ، تلامذته ، ننظر كيف يتوارى نجم دُري يوقد من موجات دجلة ، ويشتعل من هدير الفرات ، لينير الجبال ووديانها والسهول وهضابها والقلوب وشغافها والعقول بكل فضاءاتها، ننظر ولا قدرة لنا على ديمومة هذا ا ......





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