سفير النظام المغربي لذا الأمم المتحدة عمر هلال يصرح ان ملف الصحراء تم طيه وحسمه بشكل نهائي . - سعيد الوجاني

2021/08/30 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني قبل الشروع في تحليل ما حصل خلال ندوة لجنة أل 24 التابعة للأمم المتحدة بالكارايبي ، يتعين صرد اهم ما جاء في خطاب السيد عمر هلال ، سفير النظام المغربي بالأمم المتحدة ، كرد على خطاب سفير النظام الجزائري سفيان ميموني ، بخصوص نزاع الصحراء الغربية المغربية ...



فمن خلال التدقيق في مضمون خطاب عمر هلال ، سنكتشف بسهولة وبسرعة ، التناقض في طرح سفير النظام المغربي ، كما هو الشأن في التناقض الصارخ المحرف للحقي ......





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