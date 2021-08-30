لغز - أولاد حارتنا - - رضي السماك

2021/08/30 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رضي_السماك تمر اليوم الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ عميد الرواية العربية الفائز بجائزة نوبل للآداب 1988، ورغم مضي 15 عاماً على وفاته فإن طيفه مابرح حاضراً بقوة في حياتنا الثقافية العربية، سواء بأعماله الروائية العظيمة أو بكتاباته العقلانية الرصينة والتي ما فتئت تفجر أسئلة كبيرة على شتى الأصعدة الثقافية والاجتماعية والسياسية، فلا غرو إذا ما أستمر توالي إصدارات تلك الأعمال بطبعات جدي ......





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