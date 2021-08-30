اكتشاف متغير جديد لفيروس كورونا يحتوي طفرات تقلق العلماء

2021/08/30 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ذكر علماء من جنوب أفريقيا، أنهم حددوا نوعاً جديداً من فيروس كورونا "سارس كوف 2"، مؤكدين أنه يحتوي عدداً من الطفرات المقلقة.

وقال العلماء في ورقة بحثية، إنه تم تحديد المتغير "سي.



1.



2" لأول مرة في أيار في مقاطعتي مبومالانجا وجوتنج بجنوب أفريقيا، حيث تقع جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.

كما تم العثور على متغير فيروس كورونا الجديد منذ ذلك الحين في سبعة بلدان أخرى في أفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا وأوروبا، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وقال العلماء، إن "الطفرات الموجودة بالفيروس مرتبطة بقدرة أكبر على الانتقال وزيادة القدرة على التهرب من الأجسام المضادة"، مضيفين أنه "من المهم تسليط الضوء على هذا الأمر بالنظر إلى حجم الطفرات المتعلقة به".

وأدت التغيرات في الفيروس إلى موجات متتالية من الوباء، ويتسبب الآن متغير "دلتا" المكتشف لأول مرة في الهند، في ارتفاع معدلات الإصابة في جميع أنحاء العالم.

ويتم تصنيف الطفرات أولا على أنها متغيرات ذات أهمية من قبل منظمة الصحة العالمية، وبمجرد تحديدها على أنها أكثر خطورة أو قابلة للانتقال، يتم وصفها بأنها متغيرات مثيرة للقلق.

"سي.



1.



2" هو تطور من "سي.



1"، المتغير الذي سيطر على العدوى في الموجة الأولى من الفيروس في جنوب أفريقيا في منتصف عام 2020.

وتم نشر البحث من قبل مجموعات جنوب أفريقيا بما في ذلك مركز الأبحاث والإبداع "كريسب" والمعهد الوطني للأمراض المعدية.

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