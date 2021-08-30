الرباع العراقي فارس سعدون يحرز برونزية رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو

2021/08/30 | 20:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حقق الرباع العراقي فارس سعدون، الاثنين، الميدالية البرونزية بفعالية رفع الاثقال في بارالمبياد طوكيو.

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وتمكن الرباع فارس سعدون، من احراز الميدالية البرونزية بفعالية رفع الاثقال بوزن +107 كغم في دورة الالعاب البارالمبية 2020 المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو".

يذكر ان الميدالية هي الثانية للعراق بعد الفضية التي احرزها بطل العاب القوى جراح نصار بفعالية رمي الثقل.

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