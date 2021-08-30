بين سندان طالبان ومطرقة داعش.. هل باتت امريكا في مأزق؟

2021/08/30 | 20:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلط الغارة الجوية الضوء على مأزق الولايات المتحدة وتأكيد داعش الذي يعمل في أفغانستان وباكستان وجوده في البلد.

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