القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط عجلة وأسلحة في كركوك

2021/08/30 | 20:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت قيادة العمليات المشتركة في كركوك، الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط عجلة وأسلحة في المحافظة.وذكرت وزارة الدفاع في بيان:”بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، عن مرور ثلاثة من عناصر داعش الإرهابي ضمن قاطع المسؤولية، تمكن أبطال الفوج الأول لواء ٣٢ الفرقة الثامنة/ قيادة العمليات المشتركة في كركوك، من إلقاء القبض على الإرهابيين وضبط […]

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