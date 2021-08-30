رونالدو يتفوق على اندية “البريميرليغ” مجتمعة

2021/08/30 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شبكة ESPN ، اليوم الاثنين، عن إحصائية مثيرة تثبت تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من حيث عدد المتابعين في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ويحظى رونالدو بشعبية جارفة على منصات التواصل الاجتماعي، وأصبح النجم البرتغالي أول شخص يتجاوز عدد متابعي حسابه في تطبيق “إنستغرام” حاجز 300 مليون شخص، ووصل الآن إلى أكثر من 335 مليون متابع، في حين تملك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مجتمعة 184 مليون متابع في موقع “إنستغرام”.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير تانكيردي بالميري، أن “نادي يوفنتوس خسر 200 ألف من متابعي حسابه على موقع “إنستغرام” خلال يومين بعد الإعلان عن رحيل رونالدو عن صفوفه”.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أعلن رسميا توصله إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي، لعودة كريستيانو رونالدو إلى ملعب مسرح الأحلام “أولد ترافورد”.

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