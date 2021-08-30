توب 5.. أوروبا ترفع أمريكا عن الدول الآمنة.. وداعش يتبنى تفجير كابول

2021/08/30 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من كشف إيران عن سير المفاوضات مع السعودية، وتبني داعش ـ خراسان استهداف مطار كابول بصواريخ، ورفع الاتحاد الأوروبي لاسم أمريكا من قائمة الدول الآمنة للسفر، وصولا إلى الاجتماع الأول من نوعه منذ 10 أعوام بين غانتس ومحمود عباس… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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