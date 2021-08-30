2021/08/30 | 21:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد في أول تعليق لوزير الداخلية عثمان الغانمي، على حالات التعذيب، التي شهدتها سجون محافظة مؤخراً، اعتبر ذلك “زوبعة” أُثارها الإعلام.وقال الغانمي، خلال مشاركته في “ملتقى الرافدين للحوار” وتابعه “النور نيوز” إن “الشهر الماضي، حصلت زوبعة، بأن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب التعذيب، لكنني أجزم أن هناك مراعاة تامة لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع …

ظهرت المقالة وزير الداخلية يتحدث عن التعذيب في سجون البصرة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يتحدث عن التعذيب في سجون البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يتحدث عن التعذيب في سجون البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).