تنفيذ احكام الاعدام بحق 6 مدانين في سجن الحوت

2021/08/30 | 21:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاثنين، بتنفيذ أحكام الإعدام بحق ستة مدانين بالإرهاب وتهم جنائية في سجن الحوت بمحافظة ذي قار.

وقال المصدرفي تصريح خاص لـ NRT، اليوم (30 اب 2021)، انه" تم تنفيذ حكم الاعدام بحق 6 نزلاء من سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

واضاف، ان ثلاثة منهم ادينوا بالارهاب وثلاثة اخرين بقضايا جنائية"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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