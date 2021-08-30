2021/08/30 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يوقف المفاوضات مع باريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع مبابي‎

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