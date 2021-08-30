العمليات المشتركة في كركوك تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين وتضبط عجلة وأسلحة

2021/08/30 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في كركوك، اليوم الاثنين، عن تمكن عناصرها من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين فضلا عن ضبط عجلة وأسلحة.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، عن مرور ثلاثة من عناصر داعش الإرهابي ضمن قاطع المسؤولية، تمكن أبطال الفوج الأول لواء ٣٢ الفرقة الثامنة/ قيادة العمليات المشتركة في كركوك، من إلقاء القبض على الإرهابيين".

وأضاف انه "تم ضبط العجلة التي كانوا يستقلونها بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزتهم، جاء ذلك بعد نصب كمين لهم من قبل الفوج في سيطرة التل".

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