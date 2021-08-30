بريطانيا تؤكد استعدادها لتقديم كل انواع التعاون من اجل رفع مستوى التعليم في المؤسسات التدريبية في العراق

2021/08/30 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت بريطانيا استعدادها لتقديم كل انواع التعاون من اجل رفع مستوى التعليم في المؤسسات التدريبية في العراق .وذكر بيان لوزارة الدفاع ان , رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله استقبل الملحق العسكري البريطاني والخبراء البريطانيين المختصين بتطوير التعليم في الاكاديميات العسكرية لبحث سبل آفاق التعاون المشترك بين الجانبين ".و أعرب الجانب البريطاني خلال المقابلة عن استعداده لتقديم كل انواع التعاون من اجل رفع مستوى التعليم في المؤسسات التدريبية ".من جانبه قدم رئيس اركان الجيش شكره وتقديره للمملكة المتحدة لما قدمته وتقدمه للجيش العراقي ".حضر المقابلة رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ورئيس الأكاديمية العسكرية وعميد الكلية العسكرية"./انتهى2

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