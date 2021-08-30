وصول ادوية مهمة لنخاع العظام وسرطان الدم

2021/08/30 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة والبيئة عن وصول علاج مجموعة من اضطرابات الدم "نخاع العظام وعلاج سرطان الدم".وذكرت حسب بيان للوزارة ان كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد يتم إنجازها من قبل قسم الإخراج الجمركي تمهيدا لاستلامها من الجهات المتعاقد معها./انتهى3

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