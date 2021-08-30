عمر الوائلي: إيرادات المنافذ ارتفعت عن العام الماضي بنحو 95 مليار دينار

2021/08/30 | 21:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الاثنين، عن ارتفاع ايرادات العراق بنحو 95 مليار دينار عن العام الماضي.

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وذكر الوائلي في كلمة له خلال "ملتقى الرافدين للحوار" وتابعه "ناس" (30 اب 2021)، أن "عمل المنافذ الحدودية فيه الكثير من التحديات اهمها تدخل الجهات الخارجة عن القانون".

وكشف الوائلي عن "وجود مصانع غير رسمية في كردستان صعب السيطرة على بعض المواد"، لافتاً إلى أنه "لا نستطيع فرض سيطرة الكترونية إذا ما طبق النظام الالكتروني في جميع المؤسسات".

وتابع الوائلي، "حققنا إيراد هذا العام أكثر من العام الماضي بنحو 95 مليار دينار".

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