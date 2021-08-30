المشهداني يتحدث عن الانتخابات وأمن الطارمية ويؤكد: بايدن هو صاحب مشروع تقسيم العراق الى 3 اجزاء

2021/08/30 | 21:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس البرلمان الاسبق، محمود المشهداني، اليوم الاثنين، انه ليس من واجب المرشح للانتخابات تبليط الشوارع او تقديم الخدمات للمواطنين، فيما لفت ان يجب تشكيل فوج من اهالي الطارمية لتأمين المناطق خلال فترة الليل، فيما اوضح ان الرئيس الاميركي جو بايدن هو صاحب مشروع تقسيم العراق الى 3 اجزاء.وقال المشهداني في لقاء خاص: […]

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