2021/08/30 | 21:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتبر المستشار العلمي لمفتي مصر وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية مجدي عاشور، اليوم الاثنين، أن “القول بفك السحر عبر قراءة شيخ القرآن الكريم هو دجل”.وأضاف في خدمة البث الحي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار مفتي مصر: فك السحر بتلاوة القرآن الكريم ضرب من الدجل المركز الخبري الوطني.

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