الصحة توضح بشأن علاج كورونا عن طريق بلازما الدم

2021/08/30 | 21:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، أن تجربة بلازما الدم لم تصل لمرحلة اعتمادها كعلاج للمصابين بفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية، إن “تجربة بلازما الدم كانت ولا تزال تجربة علاجية أظهرت نتائج ايجابية على بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا، إلا أنها أيضاً لم تلق استجابة من المرضى …

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