الملكي يصدر قراراً نهائياً بشأن “صفقة مبابي”

2021/08/30 | 21:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ابتعد ريال مدريد عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، وإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، فإن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة مبابي هذا الصيف بعد أن تخطت الساعة الخامسة مساء.

وكان ذلك الموعد الذي حدده الميرنجي لانتهاء صلاحية عرضه الثاني لمبابي.

وقالت الشبكة البريطانية إن من المرجح انتظار ريال مدريد حتى كانون الثاني، للتفاوض مرة أخرى مع مبابي، لكن كي ينضم اللاعب خلال صفقة مجانية في الصيف المقبل.

وأضافت أن ريال مدريد واثق أن مبابي سيوافق على التوقيع للميرنجي مبكرًا في كانون الثاني.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، لكن يرفض اللاعب الفرنسي كل عروض باريس من أجل التجديد.

وقدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

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