2021/08/30 | 21:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزارة النفط، اليوم الاثنين، برقية عاجلة لجميع الشركات النفطية بشأن تثبيت اصحاب العقود.ووفقا لوثيقة صادرة من وزارة النفط وموجهة إلى جميع الشركات النفطية، اطلعت عليها “النور نيوز”لاغراض تنظيم عملية التقبيت على الملاك الدائم، تنسب تزويدنا باعداد العقود لديكم”.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



النفط توجه بشأن تثبيت اصحاب العقود أولاً على النور نيوز.

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