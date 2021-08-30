بالفيديو.. وزير الدفاع يستذكر صدام حسين اثناء حديثه عن الخروقات التركية وينسحب من الجلسة

2021/08/30 | 21:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الاثنين، عن الخروقات العسكرية التركية شمالي البلاد، مستذكرا في هذا الصدد الرئيس السابق للبلاد "صدام حسين".

وذكر عناد خلال ندوة حوارية في "ملتقى مركز الرافدين" للحوار ببغداد، تابعه NRT عربية، (30 آب 2021)، إن "تركيا تستغل أوضاع العراق، ونحن لا نحرك ساكنا".

وأضاف، "لا أريد أن أمجد بصدام، لكن لو كان وضع العراق طبيعيا، لما تمكن أي أحد من الدخول مترا واحدا".

واوضح عناد، أن "الدول تستغل وضعنا الحالي وتأخذ حقوقها على حسابنا، في البدء علينا إخراج حزب العمال الكردستاني من شمال العراق ومن ثم يكون بعدها لكل حادث حديث".

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