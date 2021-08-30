تقارير بشأن “آيفون 13” المرتقب: يحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعه

2021/08/30 | 21:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيا كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الاثنين، أن هاتف “آيفون 13” المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها.وأوضح تقرير منشور عبر موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص، أن هاتف “آيفون 13” المرتقب سيحتوي على تقنية الاتصالات بالأقمار الصناعية، غير المستخدمة بكثرة في الهواتف الذكية.وأشار التقرير إلى أن “شركة آبل” الأمريكية أضافت …

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