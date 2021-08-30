الشرطة المجتمعية تعلن إحباط محاولة ابتزاز بلغت قيمتها 1700 دولار

2021/08/30 | 21:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة ابتزاز بلغت قيمتها 1700 دولار.وقالت الشرطة المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أعادت مبلغ 1700 دولار إلى فتاة من محافظة البصرة إثر تمكنها من إيقاف عملية ابتزاز الكتروني مارسها شخص من العاصمة …

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