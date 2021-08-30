"قاهر الكوليسترول".. دراسة تكشف فوائد عظيمة للجوز

2021/08/30 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت دراسة أجراها باحثون في مستشفى "كلينيك دي برشلونة"، عن فوائد عظيمة لإضافة الجوز إلى نظامنا الغذائي بشكل يومي.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Circulation العلمية، فإن إضافة نصف كوب من الجوز إلى نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بحوالي 8.5 في المئة، ويقلل من مخاطر الإصابة بامراض القلب.

ووجد الباحثون بعد مرور عامين، أن الفريق الذي يتناول الجوز يوميا، قد انخفض لدى أفراده كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والذي يعرف بـLDL.

ويرتبط هذا النوع من الكوليسترول، الذي يطلق عليها أيضا اسم "الضار"، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

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