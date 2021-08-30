الصحة العراقية تكشف عن الجهة الوحيدة الفاحصة للجمرة الخبيثة: التحقيق ما يزال جارياً

2021/08/30 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن الجهة الوحيدة الفاحصة لفيروس الجمرة الخبيثة، مبينة أن التحقيق ما يزال جارياً.

ونقلت الوكالة الرسمية قول مدير عام مختبر الصحة العام المركزي، محمد عيسى الدفاعي، وتابعته (بغداد اليوم) إن "هناك تواصل مع صحة الاقليم لكون مختبرنا مرجعياً والمركز الوحيد الذي يفحص الجمرة الخبيثة او الحمى النزفية"، مشيراً الى أن "الجمرة الخبيثة وجدت منها حالة واحدة، اكتشفت في دهوك ونحن جهة فاحصة للفيروس، والتحقيق مازال جارياً في الموضوع".

ولفت إلى أنه "كبكتريا لا يوجد حتى الان شيء ملموس مئة بالمئة بوجود الجمرة الخبيثة في دهوك"، موضحاً أن "المسؤولين في دهوك ذكروا انهم اكتشفوا ذلك، لكن ربما ليست هذه النوعية، لوجود نوعية مرض بكتيري غير صناعي".

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